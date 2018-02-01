CANLI İZLE: Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta? Gözler Olympiakos Fenerbahçe Euroleague maçında…

Olympiakos Fenerbahçe maçı Euroleague ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Avrupa'da boy gösterecek olan Fenerbahçe'nin Olimpiyakos karşısında göstereceği performans merak konusu. Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında oynanacak olan Olympiakos Fenerbahçe maçı...

Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Doğuş, geçen sezon finalde yendiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’la yarın deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Olympiakos maçını canlı olarak izlemek isteyen taraftarların gözü ekranda olacak. Olympiakos Fenerbahçe maçı hakkında detaylar merak konusu. Geçen yıl finalde karşılaşan Olympiakos ile Fenerbahçe Doğuş, bu kez Dostluk ve Barış Spor Salonu'nun parkelerinde kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları…

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin basketbol maçı bu akşam heyecanı doruğa çıkaracak. Barış ve Dostluk Salonu’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3’ten yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE DOĞUŞ BARCELONA LASSA MAÇINI CANLI İZLE

THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Anadolu Efes – Valencia (İspanya)

20.00 CSKA Moskova (Rusya) – Real Madrid (İspanya)

21.00 Barcelona Lassa (İspanya) – AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) – Maccabi FOX (İsrail)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) – Fenerbahçe Doğuş

2 Şubat Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) – Unicaja Malaga (İspanya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) – Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya) – Kızılyıldız MTS (Sırbistan)