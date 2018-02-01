CANLI İZLE: Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Eurolague 21. hafta…

THY Eurolegue'de Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak. Anadolu Efes Valencia maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları mücadele saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Temsilcimizin baş antrenörü Ataman, rövanşı almak istediklerini dile getirdi. Anadolu Efes aldığı 5 galibiyet ile 16. sırada yer alırken, rakibi Valencia 7 galibiyetle 13. sırada bulunuyor. İşte maçın canlı izleme yoları, saati ve kanalı...

THY Avrupa Ligi 21. hafta mücadelesinde Anadolu Efes’in konuğu Valencia. Euroleagude’de 364. maçına çıkacak olan temsilcimiz ilk maçta yenildiği İspanyol ekibi karşısında galibiyet hedefliyor. Basketbolseverler Anadolu Efes Valencia maçının canlı izleme yollarını araştırıyor. Ayrıca Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenbilecek merak ediliyor. İşte dev mücadele hakkında detaylar…

ANADOLU EFES VALENCIA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 21. hafta karşılaşmasında 1 Şubat 2018, Perşembe günü İspanya'nın Valencia takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

VALENCİA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE!

AVRUPA’DA 612. MÜCADELE

Avrupa arenasındaki 612. maçına çıkacak olan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 611 karşılaşmada 338 galibiyet ve 273 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,3) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 364. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 363 karşılaşmada 181 galibiyet ve 182 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,9) elde etti.

@EuroLeague mücadelemiz Şubat ayında 3 karşılaşma ile devam edecek! #GameON ⤵ pic.twitter.com/WMqpS7iOJN — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 1 Şubat 2018

VALENCIA İLE 5. MÜCADELE

Anadolu Efes ile Valencia Avrupa kupalarında bugüne kadar beş kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de oynanan beş karşılaşmanın ikisi Anadolu Efes, üçü Valencia lehine sona erdi.

Turkish Airlines Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına deplasmanda 87-68 mağlup olmuş, Valencia ise Rusya'nın Khimki takımını evinde 85-83 yenmişti. Euroleague'de 20. haftanın ardından Anadolu Efes beş galibiyet ve 15 mağlubiyet ile 16. sırada, Valencia ise yedi galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

ATAMAN: “RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ”

“Valencia karşısında ligin ilk yarısındaki maçın rövanşını almak istiyoruz. Euroleague'de son üç maçımızda, Euroleague'in en güçlü üç takımına karşı çok zorlu maçlar oynadık ve bunları kaybettik. Şimdi kadro olarak bizimle eşit değerde gördüğümüz takımlar ile oynamaya başlayacağız. Bu açıdan Valencia takımının özellikle pota altı ve Erick Green üzerinde duruyoruz. Valencia, Erick Green'in skorda sürüklediği organize bir takım. İyi savunma yaparak maçı kazanmaya çalışacağız…”