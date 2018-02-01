Bursaspor, Alper Ademoğlu ve John Bostock’u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, transferin son gününde iki imza birden attırdı. Schalke'den Alper Ademoğlu'nu kadrosuna katan Bursaspor, RC Lens'ten John Bostock'u transfer ettiğini açıkladı.

Bursaspor, transferin son gününde gündüz saatlerinde her konuda anlaşma sağladığı Alper Ademoğlu’nu kadrosuna kattı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Belçika ve Türk pasaportuna sahip olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yanı sıra, Almanya’nın Schalke 04 kulübü ile de her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Alper Ademoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Özel bir hastanesinde sağlık kontrolünden geçen oyuncunun detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Belçika’nın Genk kulübünün altyapısında yetişen genç oyuncu, daha sonra RSC Anderlecht kulübünün altyapısına dahil olurken, burada U21 Takımı’nda da forma giydi. Akabinde Almanya’nın Schalke 04 kulübüne transfer olan Alper Ademoğlu, Alman ekibinin de U19 ve B Takımı’nda forma şansı buldu. Türkiye U15 Milli Takımı’nda oynadıktan sonra gurbetçi oyuncu, Belçika’nın sırasıyla U15, U16, U17 ve U19 takımlarında da forma giydi.

JOHN BOSTOCK’TAN 2,5 YILLIK İMZa

Bursaspor, transferin son gününde Alper Ademoğlu’nun ardından John Bostock’u da kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Fransa’nın RC Lens kulübü ile anlaşma sağlandığı açıklanırken, İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock ile de 2.5 yıllık anlaşma yapıldı. Yeni transfer John Bostock, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Bostock´un da detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Bostock´un sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki oyuncu İngiltere’de çeşitli takımlarda forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında Fransa’nın RKC Lens kulübüne transfer olmuştu. Fransa Lig 2’de boy gösteren tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 32 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı yaparken dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon ise Fransız ekibiyle çıktığı toplam 14 maçta 3 asist kaydeden John Bostock, bundan sonraki süreçte Bursaspor için ter dökecek.