Beşiktaş Bursa’ya geldi

Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Bursa’ya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde son antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 18.00'da Bursa'ya hareket etti. Kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile 20.00 sıralarında Bursa'da konaklayacağı otele ulaştı.

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Bursaspor ile saat 20.00’de karşılaşacak olan Beşiktaşlı futbolcuları az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı ekipte tedavileri süren Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic’in yanı sıra kart cezalısı olan Ryan Babel kafileye dahil edilmedi. Yeni transfer Vagner Love ise Bursaspor maçının kadrosunda yer aldı.