Atiker Konyaspor – Galatasaray maçı canlı anlatım
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ile devam eriyor. Galatasaray, kupanın son sahibi Atiker Konyaspor deplasmanında rövanş için avantajlı bir skor arıyor. Atiker Konyaspor ise güçlü takibi karşısında sahasında galip gelmek istiyor. Saat 20.30'de başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında son şampiyon Atiker Konyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye saat 20:30’da başlayan Atiker Konyaspor Galatasaray maçını hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Atiker Konyaspor Galatasaray maçının canlı anlatımını ve dakika dakika önemli pozisyonlarını SKOR canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
Galatasaray, zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla İstanbul’a dönmenin planlarını yapıyor. Devre arasında kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren Atiker Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’ı yenerek rövanşa iddialı çıkmak istiyor.
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 21:16 | 01.02.2018