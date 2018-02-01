Atiker Konyaspor – Galatasaray maçı canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ile devam eriyor. Galatasaray, kupanın son sahibi Atiker Konyaspor deplasmanında rövanş için avantajlı bir skor arıyor. Atiker Konyaspor ise güçlü takibi karşısında sahasında galip gelmek istiyor. Saat 20.30'de başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

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