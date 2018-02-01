Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu

Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde yıldız oyuncular Samuel Eto'o, Volkan Şen, Adis Jahovic, Orkan Çınar ve Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlayarak, tüm takımları geri bıraktı. Yeşil- beyazlı kulüp 5 transfer için yaklaşık 5,5 milyon Euro para harcayacak.

2015-2016 sezonunda ligi 3’üncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa ligine katılmayı başaran Atiker Konyaspor, geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine götürerek yeniden UEFA Avrupa Ligi’ne katıldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın takımdan ayrılmasının ardından sezona Mustafa Reşit Akçay ile başlayan yeşil beyazlı ekip, ligin ilk yarısında istediği başarıyı yakalayamayınca, yoluna teknik direktör Mehmet Özdilek ile devam etti.

Ara transfer dönemini iyi şekilde tamamlamaya çalışan yeşil- beyazlı ekip, Antalyaspor’dan Eto’o’yu, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl, Trabzonspor’dan Volkan Şen’i, sezon sonuna kadar, Kardemir Karabükspor’dan Yatabare’yi 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl ve Göztepe’den Jahovic’i de 1 yıllığı opsiyonlu 3.5 yıllığına bonservisleriyle birlikte transfer etti. Orkan Çınar’da sezon sonuna kadar Beşiktaş’tan kiraladı.

Atiker Konyaspor, Samuel Eto`o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Antalyasporluların kendisini anlamasını isteyen Eto'o, futbolun bir aşk gibi olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

5,5 MİLYON EURO PARA HARCAYACAK

Transfer için yaklaşık 5.5 milyon Euro para harcayak olan yeşil beyazlı ekibin, Eto’o’yı bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro, Yatabare ve Jahovic için yine bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 1 milyon 250 Euro, Orkan Çınar’a sezon sonuna kadar 400 bin Euro, Volkan Şen’e de 50 bin Euro peşin olmak üzere maç başı 20 bin Euro ödemeye yapacağı öğrenildi.

Göztepe`den Jahovic`e videolu veda! İzmir temsilcisi Göztepe Konyaspor'a transfer olan oyuncuları Adis Jahovic'e veda videosu yayınladı. İlgili Haberi Oku