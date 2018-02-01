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Ali Palabıyık Güney Kore-Letonya hazırlık maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Güney Kore ile Letonya arasındaki hazırlık maçında düdük çalacak.
17:231 Şubat 2018
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Ali Palabıyık Güney Kore-Letonya hazırlık maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, 2018 Dünya Kupası Finallerine katılacak Güney Kore ile Letonya A Milli Takımları arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek. İki takım arasında oynanacak karşılaşma 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30’da Antalya Mardan Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Etiketler
Ali Palabıyık Güney Kore Letonya
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