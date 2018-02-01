Ali Koç 6 maddelik Fenerbahçe planını anlattı

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Fortune dergisine verdiği röportajda, göreve gelmesi halinde hayata geçireceği altı maddelik stratejik dönüşüm planını anlatırken, "Eski heyecan için, yeni kan. Ve bunun için de tam zamanı şimdi diyoruz" sloganını kullandı.

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, Fortune Dergisi Şubat sayısına kapak oldu. Röportajda Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç, seçilmesi halinde Fenerbahçe için hayata geçireceği altı maddelik stratejik dönüşüm planını anlattı.

“Fenerbahçe camiasının kenetlenmesi”, “sportif başarı”, “çağın şartlarına uygun bir yönetim vizyonu”, “öncü, lider bir Fenerbahçe” ve “toplumsal fayda sağlamada öncü bir kulüp” olma hedefleriyle yola çıkan Koç, “Çok sesli, katılımcı ve sorgulayan bir kongre üyesi kültürünün olduğu, herkesin çorbada tuzunun olduğu bir Fenerbahçe’de buluşmalıyız” dedi.

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Ali Koç, “Fenerbahçe’nin en güçlü, en heybetli olduğu dönemler skordan ve kupadan bağımsız olarak, camianın içinde birlik ve beraberlikle kenetlendiği; heyecan ve umut içinde olduğu dönemler. Son birkaç yıla baktığımız zaman da o heyecanın, o umudun eskisi kadar olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla öncelik, camianın kenetlenmesi, birlik ve beraberlik. Bunun için de çok seslilik ve katılımcı bir yönetim anlayışı gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koç şöyle devam etti:

“Fenerbahçe’nin geçmişte olduğu gibi rakipleri için bir kıstas, benchmark olması, öncü konumuna dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ezber bozan, oyunun kurallarını değiştiren bir Fenerbahçe’ye alışıktık biz. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin Türk sporunun lokomotifi olmakla beraber; lideri, örnek kulübü, saygın aynı zamanda da saygılı kulübü olması gerektiğini düşünüyorum. Birlik ve beraberlikle kenetlenen bir camia, omuz omuza herkesin çorbada tuzunun olduğu, kendi imkanları çerçevesinde sorgulayan bir kongre yapısı ve umut vaad eden bir Fenerbahçe… Onun için biz hep şu söylemi kullanıyoruz: Eski heyecan için, yeni kan. Ve bunun için de tam zamanı şimdi diyoruz!”

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