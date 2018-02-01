Ahmet Çalık transferin son dakikasında La Liga’ya gitti!
Devre arası transfer döneminde adı bir çok takım ile anılan Galatasaray'ın futbolcusu Ahmet Çalık, bir transfer gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı kulübün geçen sezon devre arasında transfer ettiği Ahmet Çalık’ın, İspanya’nın Malaga takımına kiralandığı belirtildi.
Galatasaray’ı takip eden Gökmen Özdemir’in verdiği bilgiye göre transfer son dakikalarda gerçekleşti.
Sarı-Kırmızılı kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’ne 2.5 milyon bonsevis bedeli ödemişti.
Son güncelleme: 07:57 | 01.02.2018