2018 NBA All Star ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte yeni formatı…

2018 NBA All-Star ne zaman? Tüm basketbol severler bu sorunun yanıtını arıyor. NBA yıldızlarını bir arada, muhteşem şovlarla birlikte izlemek isteyenlerin hasreti hangi tarihte sona erecek. Bu sene Los Angeles kentindeki Staples Center’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek NBA All-Star 2018’da yeni format içerisinde mücadele edecek NBA’de All Star kadroları belli oldu. İzleyenlere keyifli bir gece yaşatacak 2018 NBA All-Star hakkında merak edilen ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, takım kadroları sorularının yanıtlarını ve NBA All-Star yeni formatı hakkında tüm detayları haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

2018 NBA ALL STAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’ın ev sahipliğinde 19 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Hangi kanalda yayınlanacağı resmi olarak açıklanmayan 2018 NBA All-Star Bein Sports kanalında yayınlanması bekleniyor.

NBA ALL-STAR 2018’NİN YENİ FORMATI

Daha heyecanlı ve seyir zevki yüksek hale getirilmek istenen NBA All-Star’da format değişikliğine gidildi. Bu yıldan itibaren geçerli olacak yeni formatta takımlar, taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen iki oyuncu LeBron ve Curry ilk 5’leri oluşturdu.

NBA ALL-STAR 2018 KADROSU BELLİ OLDU

Geçen yılların aksine bu sene NBA All-Star’da yer alacak Batı’daki oyuncular Doğu’da da forma giyebilecek. NBA All-Star’da takımını belirleyen Lebron James ilk 5’inde Kyrie Irving (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid’e (Philadelphia 76ers) yer verdi. Curry ise takımının ilk 5’ine James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis ve DeMarcus Cousins’ı (New Orleans Pelicans) seçmişti.

