Yuto Nagatomo sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray&#8217;ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sağlık kontrolünden geçirildi.. Medical Park Bahçelievler Hastanesi&#8217;ndeki sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t31 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSamet Aybaba: Galatasaray maçını kazanacağız\r. \t\t\t\tSpor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Samet Aybaba, sarı kırmızılı ekip karşısında kazanacaklarını söyledi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .