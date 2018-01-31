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Yuto Nagatomo sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo sağlık kontrolünden geçti
16:1031 Ocak 2018
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Yuto Nagatomo sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

31 Ocak 2018 Samet Aybaba: Galatasaray maçını kazanacağız Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Samet Aybaba, sarı kırmızılı ekip karşısında kazanacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

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