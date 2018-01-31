Yuto Nagatomo bugün saat 11.00’da İstanbul’da olacak
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Yuto Nagatomo, bugün sabah 11.00'de İstanbul'da olacak.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
NTV’nin haberine göre; Inter’in sol beki Nagatomo, bugün sabah 11.00’de İstanbul’da olacak. Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi.
Yapılacak son görüşmelerde de anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak. Nagatomo'nun satın alma opsiyonu da Galatasaray'da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri.
Son güncelleme: 08:13 | 31.01.2018