Yuto Nagatomo bugün saat 11.00’da İstanbul’da olacak

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Yuto Nagatomo, bugün sabah 11.00'de İstanbul'da olacak.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

NTV’nin haberine göre; Inter’in sol beki Nagatomo, bugün sabah 11.00’de İstanbul’da olacak. Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi.

Yapılacak son görüşmelerde de anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak. Nagatomo'nun satın alma opsiyonu da Galatasaray'da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri.

Galatasaray Inter`den Nagatomo`yu kiralamak üzere Galatasaray, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Galatasaray Inter'de forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiralamaya çok yakın... İlgili Haberi Oku