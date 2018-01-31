Transferin son gününde Ozan Tufan’a büyük şok

İngiltere'ye gitmek üzere hazırlanan Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada'dan kötü haber geldi.

Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre; Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Ozan Tufan transferi yine krize girdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la anlaşamadığı için kulüple ipleri koparan ve Antalya kampında dahil edilmeyerek kadro dışı bırakılan genç yeteneğin, durumunun ne olacağı merak konusuydu…

Yönetimin, “6-7 milyon Euro getir, istediğin takıma git” dediği Ozan Tufan, özellikle İspanya'dan bazı kulüplerle temasa geçmişti.

Menajeri aracılığıyla La Liga'da mücadele eden birkaç ekiple görüşmelerini sürdüren 22 yaşındaki futbolcu, teklifler alırken, bir yandan da Fenerbahçe kanadında yaşanacak gelişmeleri beklemeye başlamıştı.

EKSİKLERİ GÖRDÜ, BEKLEDİ

Ciddi eksiklerin olduğu Trabzonspor maçı öncesi kadroda kriz çıkınca bir umut ‘affedilirim' diye bekleyen Ozan Tufan, İspanya'dan gelen tekliflere yanıt vermeyip erteletti.

Ancak teknik patron Kocaman'ın ön liberoda Hasan Ali Kaldırım'ı oynatması Ozan için Fenerbahçe defterinin kapandığını gözler önüne serdi.

Sarı-Lacivertliler'den af çıkmaması, daha fazla beklemek istemeyen La Liga ekiplerinin de transferden vazgeçmesi üzerine bir anda ortada kalan genç yeteneğin karşısına son dakikada Ada sürprizi çıktı.

Daha önce de adı Ozan'la anılan Premier Lig ekibi Crystal Palace, transferin son günlerinde oyuncuyla temasa geçti.

Fenerbahçe'yi beklerken karşısına İngiltere fırsatı çıkan 22 yaşındaki yıldızın satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna Ada ekibine kiralanması konusunda anlaşıldı ancak son anda kötü haber geldi.

Ozan Tufan, bugün İngiltere’ye gitmek üzere bavullarını hazırladı fakat dün gece Crystal Palace’ın kanat oyuncusu Bakary Sako sakatlanınca İngiliz ekibi transferden vazgeçti. Crystal Palace, sakatlığı ciddi olan Sako’nun yerine bir oyuncu almaya karar verdi ve Ozan Tufan transferini rafa kaldırdı.

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