Trabzonspor´da Burak Yılmaz şoku!

Trabzonspor´un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor´un Süper Lig´in 19´uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından kasığındaki ağrıları artan forvet oyuncusu Burak Yılmaz, iki hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. 32 yaşındaki deneyimli golcü, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kasığımda ki sakatlık yüzünden en az iki maç takımdan uzak kalacağım, dualarınızı esirgemeyin” ifadelerine yer verdi. Birçok taraftarın da bu açıklamanın ardından Burak´a moral mesajları yazdığı görüldü.

FENERBAHÇE MAÇINDA FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçına büyük bir fedakarlık yaparak çıktı. Kasıklarında artan ağrıları nedeniyle dinlenmesi gereken golcü oyuncu zorlu müsabakada forma giyerek takımına puan kazandırdı. Sezon başından beri kasıklarında ve adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle bir çok maçta sakat oynayan golcü oyuncu Fenerbahçe maçında da futbol kariyerini riske atarak oynadı. Sağlık ekibinin ‘dinlemelisin' önerisine olumsuz yanıt vererek Fenerbahçe maçında olduğu gibi bir çok maçta forma giyerek takımına puanlar kazandıran Burak Yılmaz'ın bu fedakarlığı gönülleri fethetti.

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Atiker Konyaspor maçında kasıklarında artan ağrıları nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirilen ve kendi özel hocasıyla çalışan Burak Yılmaz, takımla birlikte bir antrenmana çıkarak zorlu müsabakaya çıktı. Fenerbahçe maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen golcü oyuncu attığı golle takımına puan kazandırmaya devam etti.