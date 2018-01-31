Son dakika… Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’a geldi

Galatasaray'ın devre arasında anlaşmaya vardığı Japon futbolcu Nagatomo İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sol bekine kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, Japon sol bek oyuncusu Yuto Nagatomo'yu İstanbul'a getirdi. Nagatomo, Atatürk Havaalanı'na iniş yaptı. Bir grup Japon gazetecinin de havaalanında beklediği görüldü.

8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.

Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Inter’le görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

İşte o açıklama…

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