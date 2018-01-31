Mesut Özil, Arsenal ile anlaştı! İşte yeni maaşı…
2013 yılından beri Arsenal forması giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, Londra ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in, kulüpten ayrılması gündemde olan Mesut Özil ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Son aylarda geleceği tartışma konusu olan Türk asıllı Alman futbolcunun, Londra ekibiyle gerçekleştirdiği yeni sözleşme görüşmelerinden mutlu sonla ayrıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun haftalık 350 bin pound’u kabul ettiği ifade edildi.
2013 yılında 42,5 milyon pound’a rekor bir ücretle Real Madrid’den transfer edilen yıldız futbolcunun yeni sözleşmesi 2021 yılına kadar geçerli olacak.