Mehmet Demirkol: Nazifoğlu emniyeti ve maliyeyi göreve davet ediyor

Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan canlı yayında Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini değerlendirdi. Demirkol, ‘Hepimiz para götürmüş vaziyetteyiz, banka hesaplarımız kontrol edilsin’ açıklamasında bulunan Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

‘GÖREVİN BAŞINDAKİ ADAM İTİRAF EDİYOR’

Emniyet ve maliyeyi göreve davet ediyor Levent Nazifoğlu… Ndiaye 7 bucuğa geldi denirken bir anda 12 milyon Euro’ya geldiği ortaya çıktı ya… Bu bütün oyuncularda olmuştur. Bir yönetici, görevin başındaki adam söylüyor bunu. İtiraf bu.

Levent Nazifoğlu`ndan flaş sözler: Hepimiz kirlenmiş vaziyetteyiz! Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılıların gündemine dair açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Nazifoğlu, 'Hepimiz kirlenmiş vaziyetteyiz, hepimiz para götürmüş vaziyetteyiz' dedi. İlgili Haberi Oku

‘MAÇ BAŞINA 1 GOL ATAMAZSA HERKES ŞAŞIRIR’

Beşiktaş'ın sorunları devam ediyor. Orta sahanın bir üst seviyeye çıkması lazım. Vagner Love'ın gelişi gol açısından bir üst seviyeye çıkaracaktır, bundan eminim. Topu biraz yere değdirmek lazım, Vagner Love orta sahayı çalıştırır mı?

Bence en önemli soru bu. İlk şampiyonluk yolundaki futbola yaklaştırabilir. Negredo, hocanın dediğini yapmaya çok uğraşıyor ama olmadı. Ligin en yüksek performanslı oyuncusu Vagner Love, bazı konularda Cenk'in de önünde. Vagner Love, maç başına 1 gol ortalaması tutturamazsa herkes şaşırır. Beşiktaş'ın merkezden gelebiliyor olması. Bayern Münih'e karşı yeter mi diye soruyorlar, yeter tabi.

‘SANA BİLET SATILMIYORSA…’

Bayern Münih üyesisin, Türk asıllısın ve sana bilet satılmıyorsa bunun adı; ırkçılık ve faşizm olur. Bunu yapmamışlar, doğru olan da budur.

‘ÜMİT ÖZAT DA ZEKİDİR, ŞENOL GÜNEŞ DE…’

Teknik direktör atışmalarını severim ama Ümit Özat ve Şenol Güneş'inki gibi değil. Daha iyi bir ağız dalaşı çıkarabilirlerdi. Ümit Özat da zekidir, Şenol Güneş de zekidir. Daha iyisi olabilirdi. Biz size krampon verdik, siz kafayı Fenerbahçe'ye taktınız gibi değil yani…

‘ROLÜ O KADAR BÜYÜK DEĞİL’

Tudor’un oyunu olsaydı Ndiaye’nin yeri dolmazdı, çökerdi o sistem. Ama Fatih Terim’in oyununda Ndiaye’nin rolü o kadar büyük değil.

‘TRANSFER YAPMAZ GİBİ GELİYORDU’

Galatasaray transfer yapmaz gibi geliyordu bana ama bu Ndiaye işinden sonra olacak gibi, onun haberini veriyim. Hangi mevkiler olur bilemiyorum ama… Kulağıma çalındı.

‘NDIAYE 10 MİLYON EURO ETMEZ’

Fatih Terim’in sisteminde Ndiaye’nin rolü çok fazla değildi ama iyi oyuncu tabi. İngiltere parası diye bir şey var. İngiltere Ligi Şampiyonlar Ligi’nin yerini aldı. Ekonomik olarak bahsediyorum. Çünkü Ndiaye 10 milyon Euro etmez. O İngiltere parası. Mesela Almanya’ya transfer olsa 3 milyon Euro.

‘FORVET ARKASI DENEDİ OLMADI’

Belhanda’yı yeterli bulmadığı için mi oynatmıyor hoca? Benim bu konudaki düşüncem başka. Feghouli’yi kanatta oynatmak istemiyor. Belhanda’nın tek pozisyonu var santrafor arkası gibi ama onu denedi yapamadı.

‘KONYA’DA PARA BOL DEMEK Kİ…’

Başakşehir’in bu kadrosu Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan iyi. Kalite olarak daha fazlasını vadediyor. Eto’o dediğin yıllık 4 milyon Euro… Konya’da para bol demek ki çok güzel.