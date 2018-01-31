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Medipol Başakşehir, Mehmet Batdal’ı Osmanlıspor’a kiraladı!

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor'a kiralandı.
21:4931 Ocak 2018
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Medipol Başakşehir, Mehmet Batdal’ı Osmanlıspor’a kiraladı!

Medipol Başakşehir formasıyla 5 sezonda 125 maça çıkan ve rakip ağlara 39 gol bırakan Metmet Batdal sezon sonuna kadar Osmanlıspor’a kiralandı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden tecrübeli futbolcunun transferi konusunda yapılan açıklama şöyle:

“Futbolcularımızdan Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor'un formasını giyecektir. Oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz.”

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Etiketler
Medipol Başakşehir Mehmet Batdal Osmanlıspor
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