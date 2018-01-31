Medipol Başakşehir, Mehmet Batdal’ı Osmanlıspor’a kiraladı!
Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor'a kiralandı.
Medipol Başakşehir formasıyla 5 sezonda 125 maça çıkan ve rakip ağlara 39 gol bırakan Metmet Batdal sezon sonuna kadar Osmanlıspor’a kiralandı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden tecrübeli futbolcunun transferi konusunda yapılan açıklama şöyle:
“Futbolcularımızdan Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor'un formasını giyecektir. Oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz.”