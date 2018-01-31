MAÇ SONUCU: Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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