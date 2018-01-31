MAÇ SONUCU: Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile karşılaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1-0’lık galibiyetle rövanş öncesi avantaj elde etti.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 82. dakikasında oyuna giren Eray Ataseven, 89. dakikada attığı golle Akhisarspor’u 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Akhisarspor’un galibiyeti ile sona erdi.
İki ekip 7 Şubat’ta Kayseri’de rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Bu eşleşmenin kazananı Atiker Konyaspor-Galatasaray eşleşmesinden tur atlayan tarafla yarı finalde karşılaşacak.
Son güncelleme: 20:52 | 31.01.2018