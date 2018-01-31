MAÇ SONUCU: Akın Çorap Giresunspor 1-2 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Giresunspor'da Dodo 53. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken 90+4'te Fernandao penaltıyı gole çevirdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.