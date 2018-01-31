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MAÇ SONUCU: Akın Çorap Giresunspor 1-2 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Giresunspor'da Dodo 53. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken 90+4'te Fernandao penaltıyı gole çevirdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.
22:2631 Ocak 2018
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MAÇ SONUCU: Akın Çorap Giresunspor 1-2 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

SKOR / Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe 90+4’te kazandığı penaltıyla mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maça yedek ağırlıklı kadroyla çıkan sarı lacivertliler, 26. dakikada kazanılan duran topta Mehmet Topal’ın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda Giresunspor’un beraberlik için baskısı vardı.

MAÇTAN DAKİKALAR VE TÜM DETAYLARGiresunspor – Fenerbahçe

Mücadelenin 53. dakikasında Giresunspor’da Dodo, kötü bir vuruşla penaltı atışından yararlanamazken 73. dakikada Jones Carioca’nın golü ile ev sahibi ekip skoru 1-1’e getirdi.

Karşılamanın 90+4. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, Fernandao’nun vuruşu gole çevirmesiyle skoru 2-1 yaptı ve hakem bu golün ardından maçın son düdüğünü çaldı.

İki ekip 7 Şubat’ta Kadıköy’de oynanacak rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Tur atlayan taraf, Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinden bir üst tura geçmeye hak kazanan takımla karşılaşacak.

31 Ocak 2018 MAÇ SONUCU: Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. İlgili Haberi Oku

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Fenerbahçe
Son güncelleme: 23:24 | 31.01.2018
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