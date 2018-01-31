Kasımpaşa görevine son verdiği Kemal Özdeş ile yeniden anlaştı

Geçtiğimiz cuma Kasımpaşa yönetimi tarafından görevine son verilen Kemal Özdeş yeniden Kasımpaşa ile anlaştı.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Beşiktaş’a 2-1 yenilen Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş ile maçın ardından yollar ayrılmıştı. Ancak Kasımpaşa yönetimi, Kemal Özdeş ile yeniden çalışma kararı aldı.

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Lacivert-Beyazlı kulüpten yazılı olarak yapılan açıklamada; “Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş’in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş’in görevine devam etmesine karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.