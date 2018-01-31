Göztepe’den Jahovic’e videolu veda!

İzmir temsilcisi Göztepe Konyaspor'a transfer olan oyuncuları Adis Jahovic'e veda videosu yayınladı.

Göztepe taraftarının sevgilisi Jahovic, Konyaspor’a transferinin ardından İzmir temsilcisi Göztepe tarafından bir veda mesajı ve videosu hazırlayarak resmi internet sitesinden paylaşıldı.

İşte o mesaj ve video…

Teşekkürler Adis Jahovic

2016-2017 sezonunda kadromuza katılan Adis Jahovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Jahovic’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.