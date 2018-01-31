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Göztepe’de 18 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.
17:1431 Ocak 2018
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Göztepe’de 18 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bucaspor’dan transfer ettiği 2000 yılı doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısında yetiştiği Bucaspor’dan 800 bin TL bonservis karşılığında ayrılan genç futbolcu, henüz geçen sezon profesyonel oldu. Bu sezon Bucaspor’da 15 maça çıkan Atakan, 43 kez çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydi.

Sarı-kırmızılı ekibin Atakan’ı geleceğe yatırım olarak kadroya dahil ettiği öğrenildi.

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göztepe Kerem Atakan Kesgin
Son güncelleme: 17:15 | 31.01.2018
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