Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri Giresunspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe Giresun maçında sürpriz yaşamak istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında avantajlı skor elde etmek isteyen Fenerbahçe Giresunspor kupa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Giresunspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı hakkında tüm detayler...

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ardından Türkiye Kupası heyecanı Giresunspor Fenerbahçe maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe TFF 1. Lig içinde mücadele eden Giresunspor deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverleri sonucu merakla beklediği Giresun Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye Ziraat kupası maçında karşı karşıya gelecek Giresunspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, muhtemel ilk 11'ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Giresun Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek Giresun Fenerbahçe maçı, saat 20.30’da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği Akın Çorap Giresunspor Fenerbahçe maçı A SPOR’den canlı yayında izlenebilecek.

FENERBAHÇE’DE OYNAMAYANLARA FORMA ŞANSI!

Şampiyonluk yarışındaki takımı pek yormak istemeyen Aykut Kocaman’ın Giresunspor karşısına yedek ağırlıklı, ligde az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro sürmesi bekleniyor. Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11’LER

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Dodo, Dimitriadis, Recep Aydın, Boubacar Dialiba, Korkishko, Batuhan Altıntaş

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TURDAN UMUTLU

Tarihinin en önemli maçlarıdan birine çıkmaya hazırlanan Giresunspor’da yönetim tur şanslarından umutlu. Misafir edecekleri Fenerbahçe’den çekinmediklerini belirten yöneticiler “Fenerbahçe’yi eleyerek yarı finale yükselirsek bu kesinlikle sürpriz olmaz.” dedi.

GİRESUN İLE FENERBAHÇE İLK KEZ KARŞILAŞMIYOR

Süper Lig’deki ilk maçları 29 Aralık 1974’te Fenerbahçe’nin deplasmanda 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Türkiye Kupası’ndaki ilk maçları 25 Şubat 1981’de golsüz eşitlikle tamamlandı. Giresunspor’un Fenerbahçe ile oynadığı 10 resmi karşılaşmada da galibiyeti yok.