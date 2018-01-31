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Gençlerbirliği, Florentin Pogba’yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
19:4531 Ocak 2018
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Gençlerbirliği, Florentin Pogba’yı kadrosuna kattı

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, transferin son gününde Saint-Étienne’den Florentin Pogba’yı kadrosuna kattı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, 27 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya sözleşme imzaladı.

Gine doğumlu oyuncu daha önce Celta ve Sedan kulüplerinin formasını da giydi ve 3 kez Fransa U20 Milli Takımı, 20 kez de Gine A Milli Takımında şans buldu.

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