Galatasaray’ın 16 milyon euro’ya sattığı Badou Ndiaye kimdir?

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye'nin, yüksek bir bonservis bedeliyle Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olması bekleniyor. Galatasaray'ın da resmi açıklamayla doğruladığı transfer görüşmesi sonucunda Ndiaye'nin rekor ücret karşılığında Galatasaray'dan ayrılacak. Peki sezon başı transfer edilen Badou Ndiaye kimdir? Kaç yaşında ? İşte Ndiaye'nin futbol kariyeri hakkında bilinmeyenler...

Sene başında büyük beklentilerle Osmanlıspor’dan transfer edilen, gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Badou Ndiaye’nin rekor bir ücretler İngiliz kulübü Stoke City’e transfer oldu. Galatasaray’ın Osmanlıspor maçı öncesi flaş bir gelişmeyle kadrodan çıkarılan yıldız oyuncunun transfer olduğu anlaşılmıştı. Galatasaray taraftarının beğenisini kazanmayı başaran Ndiaye için yaklaşık 16 milyon euro gibi bir bonserves bedeli gözden çıkarıldı. Peki kısa sürede İngiltere’ye transfer olmayı başarabilen Badou Ndiaye kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadığı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak edilen yıldız futbolcu hakkında merak edilen her şeyi haberimiz içerisinde bulabilirsiniz…

PAPA ALIOUNE BADOU NDIAYE KİMDİR?

27 Ekim 1990 tarihinde Senegal’in Dakar kentinde dünyaya gelen Badou Ndiaye, Diamalaye’de büyüdü. Ndiaye, Evertonlı Idrissa Gueye ve Crystal Palacelı Pape Souare’nin de mezun olduğu Diambars adlı futbol akademisinde futbol kariyerine başladı.2012 yılında Bodo/Glimt’e kiralanan ve ardından 2013’te bonservisi ile transfer olan Badou Ndiaye, Avrupa’ya ilk adımını atmış oldu. 2013’te Bodo/Glimt Norveç 1. Ligi’ne yükselirken, Badou Ndiaye de attığı 12 golle Kniksenprisen adı verilen ligin en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

BADOU NDIAYE’NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Diambars

2011-20122011-2012 Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, Relegation Tippeligaen 2 maç toplam 33 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi.

FK Bodø (2012-2015)

2012-2013Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, toplam 31 maçta (15 gol 2 asist) performans sergiledi. Norveç First Division liginde şampiyonluk yaşayarak, Norveç 1.ligine yükseldiler.Aynı sezonda Badou Ndiaye sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

2013-20142013-2014 Sezonunda, Tippeligaen 30 maç, NM-Cup 2 maç, toplam 32 maçta (9 gol 8 asist) performans sergiledi.

2014-20152014-2015 Sezonunda, Tippeligaen 16 maç, NM-Cup 2 maç, toplam 18 maçta (4 gol 3 asist) performans sergiledi.

Osmanlıspor

2015-20162015-2016 Sezonunda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor 330 Bin € bonservis bedeliyle transfer oldu, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Osmanlıspor da 10 numaralı formayı giyen Badou Ndiaye Yeni kurulan takımda, kısa sürede ilk 11’in değişilmez futbolcusu oldu. Türkiye süper ligindeki ilk sezonunda; 33 maçta (11 gol 4 asist) performans sergiledi. Osmanlıspor ligi 5.sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

2016-20172016-2017 Sezonunda, Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor, 14 temmuz 2016 tarihinde Uefa Avrupa Liginde FC Zimbru Kişinev deplasmanında, 2-2 berabere kaldı, kendi evinde 21 Temmuz 2016 tarihinde rakibini 5-0 mağlup etti. 28 temmuz 2016 tarihinde Nomme Kalju FC kendi evinde 1-0 mağlup etti. Deplasmanda 4 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti.18 ağustos 2016 tarihinde FC Midtjylland deplasmanda 1-0 mağlup etti.Kendi evinde 25 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti. Tarihinde ilk defa Osmanlıspor Uefa Avrupa Ligine katılmaya hak kazandı.[3]Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, Süper Ligin 3.Haftasında, 11 Eylül 2016 Tarihinde, Hüseyin Avni Aker Stadyumunda oynanan, Trabzonspor – Osmanlıspor maçında 34.dk.da orta sahada Okay Yokuşlu’dan topu çalan Ndiaye hızla ilerleyip Uğur Demirok’u geçti. Ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı ve golü attı. Osmanlıspor maçı 2-0 kazandı.

Galatasaray

2017-20182017-2018 sezonu başında Galatasaray’a transfer olan Ndiaye, takımıyla birlikte sezonun ilk yarısında 17 maça çıktı. Oynadığı 17 maçta 1 gol, 3 asist performansı gösterdi.

GALATASARAY’IN EN PAHALIYA SATTIĞI 10 FUTBOLCU10) ZVJEZDAN MISIMOVIC 2010-11 Galatasaray’dan Dinamo Moskova’ya 4,5 milyon euro

9) ÜMİT DAVALA 2001-02 Galatasaray’dan Milan’a 5 milyon euro

8) MEHMET TOPAL 2010-11 Galatasaray’dan Valencia’ya 5,5 milyon euro

7) FERNANDO MEIRA 2008-09 Galatasaray’da Zenit’e 6 milyon euro

6) HAKAN ŞÜKÜR 2000-01 Galatasaray’dan Inter’e 6,5 milyon euro

5) ALEX TELLES 2016-17 Galatasaray’dan Porto’ya 6,5 milyon euro

4) BURAK YILMAZ 2015-16 Galatasaray’dan Beijing Guoan’a 8 milyon euro

3) ABDUL KADER KEITA 2010-11 Galatasaray’dan Al Sadd’a 8,15 milyon euro

2) ARDA TURAN 2011-2012 Galatasaray’dan Atletico Madrid’e 12 milyon euro

1) ARMINDO BRUMA 2017-18 Galatasaray’dan RB Leipzig’e 12,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus