Galatasaray Badou Ndiaye transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye’nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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Son güncelleme: 14:42 | 31.01.2018