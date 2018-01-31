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Galatasaray Badou Ndiaye transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
14:3531 Ocak 2018
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Galatasaray Badou Ndiaye transferini KAP’a bildirdi

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye’nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Etiketler
galatasaray ingiltere kap N'Diaye Stoke City transfer
Son güncelleme: 14:42 | 31.01.2018
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