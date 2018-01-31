Galatasaray, Badou Ndiaye transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye transferinden 16 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alınacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Badou Ndiaye’nin 16 milyon euro’ya Stoke City’ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Ndiaye’nin bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacağını açıkladı.

Ndiaye’nin 16 milyon euro’ya transfer olması, sarı kırmızılı kulübün tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçmiş oldu.

İşte KAP’a yapılan o açıklama;

“Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye’nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%’ini şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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