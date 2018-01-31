Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fernando tedavi için Portekiz’e gidiyor

Galatasaray Kulübü sakatlığı bulunan Fernando hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
14:1531 Ocak 2018
0
Fernando tedavi için Portekiz’e gidiyor

Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges için kulüpten bir açıklama yayınlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir. 31 Ocak 2018 Mehmet Demirkol: Nazifoğlu emniyeti ve maliyeyi göreve davet ediyor Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan canlı yayında Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

31 Ocak 2018 Galatasaray`dan KAP`lı yalanlama! Galatasaray, son günlerde çıkan transferde rakam manipülasyonu haberlerini borsaya yalanladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
açıklama Fernando Reges galatasaray sakatlık
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER