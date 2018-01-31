Fernando tedavi için Portekiz’e gidiyor
Galatasaray Kulübü sakatlığı bulunan Fernando hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges için kulüpten bir açıklama yayınlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir.