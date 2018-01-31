Fernando tedavi için Portekiz’e gidiyor

Galatasaray Kulübü sakatlığı bulunan Fernando hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges için kulüpten bir açıklama yayınlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir. Mehmet Demirkol: Nazifoğlu emniyeti ve maliyeyi göreve davet ediyor Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan canlı yayında Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

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