Ozan Tufan Fenerbahçe’de kalıyor
Fenerbahçe’de bugün yapılan yönetim-Ozan Tufan görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futbolcunun ara transferde ayrılmayacağı belirtiliyor. Menajeri ile birlikte kulübe giden Ozan’a ciddi ve tatmin edici teklifler olmadığı belirtilirken, genç futbolcunun kısa bir süre sonra affedilebileceği de tahmin ediliyor.
Ozan Tufan, devre arasında kadro dışı bırakılmıştı. Ozan Tufan’ın Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle forma şansı bulamadığı belirtilmişti. Genç futbolcunun ayrıca hocasının defansa yardıma gelmemesi konusundaki sitemine “Valbuena geri mi geliyor?” diye yanıt verdiği iddia edilmişti. Bu diyalog nedeniyle iplerin koptuğu öne sürülmüştü. Bu arada Aykut Kocaman’ın Trabzonspor maçından sonra söylediği “stoper eksiğimiz var” şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi. Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı.
DEREAĞZINDA ÇALIŞIYORDU
Kadro dışı kalan Ozan Tufan, çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyordu. Genç futbolcu için Aykut Kocaman idman programı hazırlamıştı. Ozan Tufan, haftanın 6 günü boyunca, antrenör Hasan Özdemir yönetiminde yoğun şekilde antrenman yapıyordu.