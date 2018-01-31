Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Giresunspor mücadelesi öncesi "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusuna "Şu an bunun hiç zamanı değil, başka zaman konuşalım." yanıtını verdi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de, teknik direktör Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan açıklaması geldi.
Mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Kocaman, “Ozan Tufan affedilebilir mi?” sorusuna “Şu an bunun hiç zamanı değil, başka zaman konuşalım.Şunu söyleyeyim, benim için aslolan Fenerbahçe’nin menfaatleridir.” yanıtını verdi.
Sarı lacivertli futbolcunun İngiltere’den Crystal Palace ile görüşme gerçekleştirdiği ancak transferin olmadığı öğrenilmişti.
Son güncelleme: 21:16 | 31.01.2018