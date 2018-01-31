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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Giresunspor mücadelesi öncesi "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusuna "Şu an bunun hiç zamanı değil, başka zaman konuşalım." yanıtını verdi.
21:1331 Ocak 2018
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de, teknik direktör Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan açıklaması geldi.

Mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Kocaman, “Ozan Tufan affedilebilir mi?” sorusuna “Şu an bunun hiç zamanı değil, başka zaman konuşalım.Şunu söyleyeyim, benim için aslolan Fenerbahçe’nin menfaatleridir.” yanıtını verdi.

Sarı lacivertli futbolcunun İngiltere’den Crystal Palace ile görüşme gerçekleştirdiği ancak transferin olmadığı öğrenilmişti.

31 Ocak 2018 Mehmet Demirkol: Nazifoğlu emniyeti ve maliyeyi göreve davet ediyor Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan canlı yayında Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe Ozan Tufan
Son güncelleme: 21:16 | 31.01.2018
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