Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Giresunspor mücadelesi öncesi "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusuna "Şu an bunun hiç zamanı değil, başka zaman konuşalım." yanıtını verdi.

0