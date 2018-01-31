Evkur Yeni Malatyaspor’dan son dakikada Brezilyalı Gilberto hamlesi

Evkur Yeni Malatyaspor, transferin son günüde Brezilyalı golcü Gilberto Oliveira Souza Junior’u kadrosuna dahil etti.

Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Y.Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto Oliveira Souza Junior'u Türkiye'ye getirdi.

Sarı-kırmızılı transfer komitesi en son Sao Paulo’da top koşturan Gilberto'yu kadrosuna katmak için adeta zamanla yarışıyor.

Tam adı Gilberto Oliveira Souza Junior olan 28 yaşındaki Gölcü futbolcunun Y.Malatyaspor'un isteği üzerine Türkiye'ye geldi. Her konuda anlaşma sağlanan futbolcunun evraklarının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi.

31 Aralık 2017 itibariyle bonservisini elinde bulunduran Gilberto, Brezilya’da Sao Paolo formasıyla 33 maça çıkıp, 13 gol kaydetti.

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