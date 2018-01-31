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Evkur Yeni Malatyaspor’dan son dakikada Brezilyalı Gilberto hamlesi

Evkur Yeni Malatyaspor, transferin son günüde Brezilyalı golcü Gilberto Oliveira Souza Junior’u kadrosuna dahil etti.
18:0531 Ocak 2018
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Evkur Yeni Malatyaspor’dan son dakikada Brezilyalı Gilberto hamlesi

Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Y.Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto Oliveira Souza Junior'u Türkiye'ye getirdi.

Sarı-kırmızılı transfer komitesi en son Sao Paulo’da top koşturan Gilberto'yu kadrosuna katmak için adeta zamanla yarışıyor.

Tam adı Gilberto Oliveira Souza Junior olan 28 yaşındaki Gölcü futbolcunun Y.Malatyaspor'un isteği üzerine Türkiye'ye geldi. Her konuda anlaşma sağlanan futbolcunun evraklarının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi.

31 Aralık 2017 itibariyle bonservisini elinde bulunduran Gilberto, Brezilya’da Sao Paolo formasıyla 33 maça çıkıp, 13 gol kaydetti.

31 Ocak 2018 Çaykur Rizespor, Turgut Doğan Şahin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor´dan renklerine kattığı Turgut Doğan Şahin ile sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

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