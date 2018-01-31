Everton Leicester City maçı saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? Cenk Tosun 11’de mi; işte cevabı…

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester City karşısına çıkıyor. Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı Türk taraftarlar tarafından merak edilirken, bir diğer merak edilen soru da Everton Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Everton Leicester maçı hangi kanal yayınlıyor maç saatine kadar futbolseverlerin cevabını aradığı tüm sorular haberimize...

Premier Lig’de bu hafta Everton Leicester City karşı karşıya geliyor. Mücadele seviyesi yüksek olacak Leicester City ile Everton maçında Cenk Tosun ilk 11’de yer bulup bulmayacağı merak konusu. Son karşılaşmada ilk 11 başlayıp 70. dakikada oyundan çıkan Cenk’in bu akşam forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki Leicester City Everton karşılaşması saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın saati belli oldu. Everton maçını hangi kanal yayınlıyor? İşte Cenk Tosun’u canlı izlemek isteyenler için Everton Leicester City maçı saati, hangi kanalda, ne zaman başlayacağına dair tüm bilgiler…

CENK TOSUN’lU EVERTON LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Everton Leicester City maçı bu akşam 22:45’te başlayacak. Türkiye'den de canlı olarak ekranlara gelecek olan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yaında ekranlara gelecek.

EVERTON LEİCESTER CİTY’E KARŞI SON ÜÇ MAÇIN İKİSİNİ KAZANDI

Everton, Leicester City ile Premier Lig’de oynadığı son üç maçın ikisini kazandı; rakibine karşı aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 15 maçta elde etmişti. Everton, Premier Lig’de altı maçtır kazanamıyor. Bundan önceki beş maçın dördünü kazanmışlardı. Leicester City, Premier Lig’de 2018 yılında henüz gol yemedi. Premier Lig tarihinde bir takvim yılındaki ilk dört maçında gol yememeyi başaran sadece sekiz takım var ve bunların en sonuncusu Manchester City’di.

SAM ALLARDYCE 1000. MAÇINA ÇIKIYOR

Sam Allardyce, İngiltere futbolunda kulüp takımları bazında 1000. resmi maçına çıkacak. Everton’a karşı oynadığı son üç Premier Lig maçında üç gol atan Jamie Vardy, rakibine karşı toplamda beş lig maçında üç gol ve iki asist ile oynuyor. Riyad Mahrez, Watford’a karşı attığı gol ile Leicester City formasıyla Premier Lig’de 59. gol katkısını yaptı. Leicester adına sadece Jamie Vardy’nin bu turnuvada daha fazla gol katkısı var.