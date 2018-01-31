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Erkan Zengin, Alanyaspor ile Süper Lig’e geri döndü…

Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, Süper Lig'e transfer oldu.
07:1831 Ocak 2018
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Erkan Zengin, Alanyaspor ile Süper Lig’e geri döndü…

Geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayıran ve birçok takımdan teklif alan Erkan, Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Erkan Zengin, sözleşme süresince 1.5 yıl içinde 5 milyon TL kazanacak.

Bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1.Lig’de 13 maça çıkan Zengin, 3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019’da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı.

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