Emrah Başsan Portekiz’e transfer oldu!

Galatasaraylı Emrah Başsan, Portekiz Ligi ekibi Vitoria Setubal'e transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanan Emrah Başsan, sürpriz bir transfere imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Portekiz 1.Ligi'nde devam edecek.

Emrah Başsan'ın Galatasaray ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Başsan, Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Başsan daha önce Fortuna Sittard ve Çaykur Rizespor'da da oynamıştı. Futbolcu, Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çekmişti.