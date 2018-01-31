Chelsea, Fransız golcü Olivier Giroud’yu transfer etti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız golcü Olivier Giroud'yu transfer ettiğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arsenal’in Fransız futbolcusu Olivier Giroud’yu kadrosuna kattı.

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki forvetin anlaşmasında 1 senelik opsiyon daha bulunduğu açıklandı.

Yıldız futbolcunun menajeri Çarşamba günü Londra’ya giderek transferi noktalarken Arsenal’in 15.3 milyon pound ve 2.2 milyon pound bonus ödeyeceği belirtildi.

İmza sonrası konuşan Fransız golcü Giroud, “Premier Lig’in büyük takımlarından birine geldim. Geçtiğimiz 6-7 yılda birçok şampiyonluk yaşadılar. Chelsea’ye katıldığım için gururluyum” dedi.

Öte yandan başarılı futbolcunun 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

2012 yılında 10 milyon pound’a Motpellier’den Arsenal’e transfer olan Fransız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 4 gol attı.

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