Carvalhal İngiltere’de tutulamıyor!
Eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea, İngiltere Premier Lig'de Arsenal'i 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premir Lig’de Liberty Stadyumu’nda oynanan maçta Swansea, Arsenal’i 3-1 mağlup etti.
Swansea’nin gollerini 34 ve 86. dakikalarda Clucas ve 61. dakikada Ayew’den gelirken Arsenal’in tek golünü Monreal kaydetti.
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal’ı göreve getirdikten sonra yükselişe geçen Swansea, Liverpool’u da 1-0 mağlup etmişti.
Bu galibiyetle Swansea puanını 23’e yükseltirken Arsenal ise 42 puanda kaldı.
Son güncelleme: 09:25 | 31.01.2018