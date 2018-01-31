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Carvalhal İngiltere’de tutulamıyor!

Eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea, İngiltere Premier Lig'de Arsenal'i 3-1 mağlup etti.
09:2431 Ocak 2018
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Carvalhal İngiltere’de tutulamıyor!

İngiltere Premir Lig’de Liberty Stadyumu’nda oynanan maçta Swansea, Arsenal’i 3-1 mağlup etti.

Swansea’nin gollerini 34 ve 86. dakikalarda Clucas ve 61. dakikada Ayew’den gelirken Arsenal’in tek golünü Monreal kaydetti.

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal’ı göreve getirdikten sonra yükselişe geçen Swansea, Liverpool’u da 1-0 mağlup etmişti.

Bu galibiyetle Swansea puanını 23’e yükseltirken Arsenal ise 42 puanda kaldı.

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Etiketler
arsenal beşiktaş carlos carvalhal ingiltere premier lig Swansea City
Son güncelleme: 09:25 | 31.01.2018
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