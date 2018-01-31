CANLI İZLE: Tottenham Hotspur Manchester United maçı canlı yayın! Londra’da yüksek gerilim!

Premier Lig'in 25. haftasında iki güçlü ekibi Tottenham Manchester United karşı karşıya geliyor. Bu sezon Manchester City'nin gölgesinde kalan Tottenham Hotspur Manchester United liderle aralarındaki puan farkını indirmek için sahaya çıkacak. Canlı yayın izlenebilecek Tottenham Hotspur Manchester United maçı için haberimiz içerisin canlı izle linki bulunuyor.

Bu sene Kane golcülüğünde önemli işler başaran Tottenham evinde Manchester United’ı ağırlıyor. Şampiyonluk umut neredeyse yok olan Tottenham, güçlü rakibine karşı kazanarak en azından önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme şansını yakalamak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk şansı devam Manchester United ise kazanarak en büyük rakibi Manchester City’i yakalama umutlarını devam ettirecek. Premier Lig’in 25. haftasındaki dev derbiyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için Tottenham Hotspur Manchester United maçı Türkiye’de de S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Seyir zevki üst düzey Tottenham Manchester United maçını canlı izlemek isteyenler için de haberimiz içerisinden “Tottenham Manchester United maçı canlı izle” linki bulunuyor.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında puan durumunda 2. sırasında yer alan Manchester United ile 5. sırasındaki Tottenham karşı karşıya geliyor. Deplasman ekibi United, oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 beraberlik alarak 53 puan topladı. Bu maçlarda 49 gol atan Kırmızı Şeytanlar kalesinde 16 gol gördü. Ev sahibi ekip ise, 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 47 gol atan Londra ekibi kalesinde de 22 gol gördü.