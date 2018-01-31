CANLI İZLE: Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın! Fenerbahçe maçı Türkiye Kupası canlı izle! (Ziraat Türkiye Kupası) İşte İlk 11’ler!

Giresunspor Fenerbahçe maçıyla Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Televizyonda canlı yayın yapılacak Giresunspor Fenerbahçe maçını tüm futbol severler canlı izleyebilecek. Türkiye Kupasına müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe ilk maçta Akın Çorap Giresunspor'u yenmek istiyor. Giresun Fenerbahçe maçını canlı yayın linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Giresunspor maçı ile kupa maçı mesaisine başlıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın lig mücadelesi içinde yeterli süre veremediği oyuncularla başlaması beklenen karşılaşma şifresiz olarak canlı izlelenebilecek. Akın Çorap Giresunspor Fenerbahçe maçında Türkiye Kupasını kazanmak için mücadele edecek iki takımın İlk 11’i belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor Fenerbahçe karşılaşamasını canlı yayın isteyen taraftarlar ekran başına geçti. Avantajlı bir skor ile ayrılmak isteyen Giresun ile Fenerbahçe’nin maçını taraftarlar heyecanla bekliyor. Giresunspor Fenerbahçe kupa maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE KUPA MAÇI A SPOR CANLI İZLE

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Giresun Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek Giresun Fenerbahçe maçı, saat 20.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Akın Çorap Giresunspor Fenerbahçe maçı A SPOR'den canlı yayında izlenebilecek.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Dodo, Recep Aydın, Murat, Dialiba, Jones, Batuhan

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Josef de Souza, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Samed, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Eljif Elmas, Fernandao

Fenerbahçemizin Akın Çorap Giresunspor karşısında ilk 11'i! #FBSK pic.twitter.com/9HFpkXtZrr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 31 Ocak 2018

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TURDAN UMUTLU

Tarihinin en önemli maçlarıdan birine çıkmaya hazırlanan Giresunspor'da yönetim tur şanslarından umutlu. Misafir edecekleri Fenerbahçe'den çekinmediklerini belirten yöneticiler “Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselirsek bu kesinlikle sürpriz olmaz.” dedi.

GİRESUN İLE FENERBAHÇE İLK KEZ KARŞILAŞMIYOR

Süper Lig'deki ilk maçları 29 Aralık 1974'te Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçları 25 Şubat 1981'de golsüz eşitlikle tamamlandı. Giresunspor'un Fenerbahçe ile oynadığı 10 resmi karşılaşmada da galibiyeti yok.