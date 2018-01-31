CANLI İZLE: Everton Leicester City maçı canlı yayın! Cenk Tosun ilk 11’de mi?

Cenk Tosun'lu Everton Leicester karşısına çıkıyor. Dev mücadeleye sahne olacak Everton Leicester City maçında Cenk Tosun ilk 11'de yer alıyor. Premier Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan Cenk Tosun hem ilk golünü hem de takımının kazanması için sahada olacak. Everton Leicester City maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği Everton Leicester City canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...

Everton evinde 2016 yılının şampiyonu Leicester City’i ağırlıyor. Premier Lig’de işler iyi gitmeyen Cenk Tosun transferiyle gol yollarını güçlendiren Everton Leicester karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Cenk Tosun’un da forma şansı bekleyeceği Everton Leicester maçını canlı izlemek isteyen futbol severler canlı yayın linkleri aramaya başladı. Everton Leicester City maçı Türkiye’de de canlı izlenebilecek. beIN Sports 1 kanalında canlı izlenebilecek Everton Leicester maçı için canlı izle linki haberimizin içinde yer alıyor.

EVERTON LEİCESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

CENK TOSUN'LU EVERTON LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Everton Leicester City maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Türkiye’den de canlı olarak ekranlara gelecek olan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yaında ekranlara gelecek.

EVERTON LEİCESTER CİTY MAÇI İLK 11

EVERTON: Jordan Pickford, Coleman, Jagielka, Keane, Martina, Daives, Gueye, Walcott, Rooney, Sigurosson, Niasse

LİECESTER CİTY: Schmeichel, Amartey, Dragović, Maguire, Chilwell, Albrighton, Ndidi, James, Gray, Okazaki, Vardy

CENK TOSUN EVERTON LEİCESTER CİTY MAÇINDA YEDEK!

İlk 11’de başlaması beklenen Cenk Tosun, Sam Allardyce’ın sürpriz kararıyla maça yedek olarak başlayacak. Everton Leicester maçının ilerleyen dakikaların hocasından forma şansı bekleyecek olan Cenk Tosun eğer maçta görev alırsa seyircisinin karşısına bir Premier Lig maçında ikinci kez çıkmış olacak.

EVERTON LEİCESTER CİTY'E KARŞI SON ÜÇ MAÇIN İKİSİNİ KAZANDI

Everton, Leicester City ile Premier Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazandı; rakibine karşı aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 15 maçta elde etmişti. Everton, Premier Lig'de altı maçtır kazanamıyor. Bundan önceki beş maçın dördünü kazanmışlardı. Leicester City, Premier Lig'de 2018 yılında henüz gol yemedi. Premier Lig tarihinde bir takvim yılındaki ilk dört maçında gol yememeyi başaran sadece sekiz takım var ve bunların en sonuncusu Manchester City'di.

SAM ALLARDYCE 1000. MAÇINA ÇIKIYOR

Sam Allardyce, İngiltere futbolunda kulüp takımları bazında 1000. resmi maçına çıkacak. Everton'a karşı oynadığı son üç Premier Lig maçında üç gol atan Jamie Vardy, rakibine karşı toplamda beş lig maçında üç gol ve iki asist ile oynuyor. Riyad Mahrez, Watford'a karşı attığı gol ile Leicester City formasıyla Premier Lig'de 59. gol katkısını yaptı. Leicester adına sadece Jamie Vardy'nin bu turnuvada daha fazla gol katkısı var.