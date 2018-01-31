Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI | Ara transferde son gün…

Ara transfer döneminin son gününde kulüpler son hamlelerini yapıyor. Biten son dakika transferlerini 'Skor' sayfalarından anında takip edebilirsiniz...
16:3431 Ocak 2018
0
CANLI | Ara transferde son gün…

2017-18 sezonu ara transfer döneminin son günü imzalar ardı ardına geliyor. Gece geç saatlere kadar sürecek olan transfer yarışını ‘SKOR’ sayfasından anbean takip edebileceksiniz.

Bugün Türkiye’de biten transferlerde Vagner Love ve Cyle Larin Beşiktaş’la resmi sözleşme imzalarken Galatasaray, Inter’Den Yuto Nagatomo’yu kadrosuna katmayı başardı.

Öte yandan Gençlerbirliği, Manchester United’da forma giyen Paul Pogba’nın kardeşi Florentine Pogba’yı transfer ettiğini duyururken Antalyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto’o, Atiker Konyaspor’a imza attı.

Avrupa’da ise Arsenal golcü futbolcu Pierre Emerick Aubameyang’ı transfer ederken Chelsea, Emerson Palmieri’yi ile kadrosunu güçlendirdi.

İŞTE CANLI CANLI TRANSFERDE SON DAKİKA BOMBALARI

TÜRKİYE

Emrah Başsan – Galatasaray’dan, Vitoria Setubal’e

Kerem Atakan Kesgin – Bucaspor’dan, Göztepe’ye

Samuel Eto’o – Antalyaspor’dan, Atiker Konyaspor’a

Florentine Pogba – Saint Etienne’den, Gençlerbirliği’ne

Yuto Nagatomo – Inter’den, Galatasaray’a

Cyle Larin – Orlando City’den, Beşiktaş’a

Vagner Love – Aytemiz Alanyaspor’dan Beşiktaş’a

Furkan Kaçar – Sultanbeyli Belediyespor’dan, Kardemir Karabükspor’a

Adis Jahovic – Göztepe’den, Atiker Konyaspor’a

Turgut Doğan Şahin – Evkur Yeni Malatyaspor’dan, Çaykur Rizespor’a

31 Ocak 2018 Beşiktaş`ta Love ve Cyle Larin imzaladı Beşiktaş'ta yeni transferler Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Vagner Love transferini eşi Lucilene Pires'i öperek kutladı. İşte yaşananlar... İlgili Haberi Oku

AVRUPA

Pierre Emerick Aubameyang – Borussia Dortmund’dan, Arsenal’a

Michy Batshuayi – Chelsea’den Borussia Dortmund’a

Lucas Moura – Paris Saint Germain’den, Tottenham’a

Ovie Ejaria – Liverpool’dan, Sunderland’e

Didier Ndong – Sunderland’den, Watford’a

31 Ocak 2018 Aubameyang resmen Arsenal`de... Almanya Ligi'nin dev ekibi Borussia Dortmund, Aubameyang'ın Arsenal'e transfer olduğunu resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku

31 Ocak 2018 Atiker Konyaspor, Samuel Eto`o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Antalyasporluların kendisini anlamasını isteyen Eto'o, futbolun bir aşk gibi olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

 

31 Ocak 2018 Antalyaspor Samir Nasri`nin sözleşmesini feshetti Antalyaspor, sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Samir Nasri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ara transfer
Son güncelleme: 17:53 | 31.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER