CANLI | Ara transferde son gün…
2017-18 sezonu ara transfer döneminin son günü imzalar ardı ardına geliyor. Gece geç saatlere kadar sürecek olan transfer yarışını ‘SKOR’ sayfasından anbean takip edebileceksiniz.
Bugün Türkiye’de biten transferlerde Vagner Love ve Cyle Larin Beşiktaş’la resmi sözleşme imzalarken Galatasaray, Inter’Den Yuto Nagatomo’yu kadrosuna katmayı başardı.
Öte yandan Gençlerbirliği, Manchester United’da forma giyen Paul Pogba’nın kardeşi Florentine Pogba’yı transfer ettiğini duyururken Antalyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto’o, Atiker Konyaspor’a imza attı.
Avrupa’da ise Arsenal golcü futbolcu Pierre Emerick Aubameyang’ı transfer ederken Chelsea, Emerson Palmieri’yi ile kadrosunu güçlendirdi.
İŞTE CANLI CANLI TRANSFERDE SON DAKİKA BOMBALARI
TÜRKİYE
Emrah Başsan – Galatasaray’dan, Vitoria Setubal’e
Kerem Atakan Kesgin – Bucaspor’dan, Göztepe’ye
Samuel Eto’o – Antalyaspor’dan, Atiker Konyaspor’a
Florentine Pogba – Saint Etienne’den, Gençlerbirliği’ne
Yuto Nagatomo – Inter’den, Galatasaray’a
Cyle Larin – Orlando City’den, Beşiktaş’a
Vagner Love – Aytemiz Alanyaspor’dan Beşiktaş’a
Furkan Kaçar – Sultanbeyli Belediyespor’dan, Kardemir Karabükspor’a
Adis Jahovic – Göztepe’den, Atiker Konyaspor’a
Turgut Doğan Şahin – Evkur Yeni Malatyaspor’dan, Çaykur Rizespor’a
AVRUPA
Pierre Emerick Aubameyang – Borussia Dortmund’dan, Arsenal’a
Michy Batshuayi – Chelsea’den Borussia Dortmund’a
Lucas Moura – Paris Saint Germain’den, Tottenham’a
Ovie Ejaria – Liverpool’dan, Sunderland’e
Didier Ndong – Sunderland’den, Watford’a