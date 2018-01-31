Beşiktaş’ta Love ve Cyle Larin imzaladı

Beşiktaş'ta yeni transferler Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Vagner Love transferini eşi Lucilene Pires'i öperek kutladı. İşte yaşananlar...

Beşiktaş’ta yeni transferler Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenlendi. İki yeni transfer için düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlıların başkan Fikret Orman da yer aldı.

Beşiktaş`ta imza törenine Nuri Alço sürprizi Beşiktaş Kulübü yeni transferleri Cyle Larin ve Vagner Love için Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği imza törenine Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço da katıldı. İlgili Haberi Oku

‘LARİN’DEN BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR’

Cyle Larin transferi için konuşan Fikret Orman, “Transferlerimizi sonlandırdık. Camiamıza hayırlı olsun. Larin’i uzun süredir izliyorduk. Sezon başında da almak istedik, konuştuk ama devre arasına bıraktık. Kulübünü talepleri çok fazlaydı ve bu yüzden Vida gibi devre arasına bıraktık. Çok umutlu olduğumuz, güvendiğimiz bir transfer. Larin’in transferini çok istedik. Atiba’nın Beşiktaş’ta olması bu transferde iki tarafa da katkı sağladı. Larin, Beşiktaş taraftarıyla güzel günler yaşayacaktır.” dedi.

‘İLK GÜNDEN BERİ VAGNER’İ İSTEDİK’

Vagner Love’ın transfer sürecini anlata Orman, “Vagner Love’ın da kariyeri belli, kendini ispat etmiş. Çok istediğimiz bir transferdi. Transfer döneminin ilk gününden itibaren onun için uğraştık. Londra’ya gittik falan ilgiyi başka yere çektik. Love’ı almak için biraz zorlandık. Alanyaspor ile pazarlıklarımız zorlu geçti. Sonucunda imza atıyoruz ve çok mutluyum. Kendisine de hayırlı olsun. Mutlu günler yaşayacağımıza eminim.” ifadelerini kullandı.

LARIN: BAŞKANA TEŞEKKÜR EDERİM

İmza töreninde konuşan Cyle Larin, “Başkanımıza teşekkür ederim, beni Beşiktaş’a kazandırdı. Gayet güzel bir başlangıç oldu. Takıma katkı yapmak istiyoruz ve sabırsızlanıyorum. Gelmeden Beşiktaş’ın birçok maçını izledim ama burada o taraftarın coşkusunu yaşamak heyecan verici. Böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım. Sahaya çıkmak ve goller atmak istiyorum.” açıklamasını yaptı.

Vagner Love transferini eşi Lucilene Pires’i öperek kutladı. Bu görüntü imza törenine damga vurdu.

LOVE: BANA BÖYLE TARAFTAR LAZIM

Brezilyalı Vagner Love “Bu büyük şansı bana verdiği için başkana teşekkür ederim. Bundan sonra bana düşen çok çalışmak ve benim için gösterilen ilgiyi ve sevgiyi bir şekilde geri ödemektir. Bu ateşli taraftarın yokluğunu hissediyordum. Bana bu lazım. Gençlerbirliği maçında oynasaydım iyi olurdu ama önümüzdeki haftalarda oynayacağıma eminim.” dedi.

‘LARIN İÇİN DAVA RİSKİNİ ALMIŞTIK…’

Cyle Larin’in kulübü Orlando City ile yaşanan krizi anlat Fikret Orman, “Larin için gazetelerde ‘Ceza gelebilir’ dediler. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş2ta böyle bir şey olmaz. Sonrada ceza gelecek olasılığımız da olmuyor. Sanki bir şey yapıyoruz ve farkıdna değiliz sonradan da ceza gelecek. Bu haberlere güldüm. Larin’de dava sürecine gidecektik, o riski almıştık. Talepler çok uçuktu ve sonradan bizim seviyemize gelince davaya gitmeden işi çözdük. Bizim kabul ettiğimiz rakamı ödeyerek Larin’i transfer ettik.” şeklinde konuştu.

‘ALANYASPOR BİZİ ARADI VE…’

Vagner Love’la ilgili de konuşan Orman, “Alanyaspor Kulübü bizim dostumuz. En önemli oyuncularını alarak küme düşme sıkıntısı yaşamalarını istemedik. Çok da ısrarcı olmadık. Alanyaspor Kulübü bizi aradı ve sonrasında konuşmalar başladı. Makul bir seviyede de transferi gerçekleştirdik. Bundan sonra Finansal Fair Play biteceği için bonservis ödeyerek transferler yapacağız.” dedi.