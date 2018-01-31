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Beşiktaş’ta imza törenine Nuri Alço sürprizi

Beşiktaş Kulübü yeni transferleri Cyle Larin ve Vagner Love için Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği imza törenine Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço da katıldı.
15:0131 Ocak 2018
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Beşiktaş’ta imza törenine Nuri Alço sürprizi

Beşiktaş Kulübü devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park Stadı’nda imza töreni düzenledi. Çok sayıda gazetecinin yer aldığı törende en dikkat çeken isim Nuri Alço oldu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Alço’nun imza törenine katılma sebebi henüz bilinmezken sosyal medyaya atılan fotoğrafları herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyada Nuri Alço tepkileri…

Etiketler
beşiktaş Cyle Larin imza töreni nuri alço Vagner Love
Son güncelleme: 16:21 | 31.01.2018
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