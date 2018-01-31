Beşiktaş Gençlerbirliği maçı sonrası Ümit Özat Şenol Güneş gerilimi

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından iki takım teknik direktörleri arasında söz dalaşı başladı. Ümit Özat, Şenol Güneş'e "Adam kafayı Fenerbahçe ile bozmuş" derken, Şenol Güneş, "Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız" cevabını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ardından iki teknik adam, laf dalaşına girdi. Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Ümit Özat, Şenol Güneş için “Maç oynanıyor, ‘Fenerbahçe maçında bunları veriyorsunuz’ diyorlar. Adam kafayı Fenerbahçe ile bozmuş. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı saygıyı Ankara’da göstereceğiz” dedi. Şenol Güneş, basın toplantısında bu sözlere “Rakibin 10 çift ayakkabısını biz verdik. Nasıl bir saygısızlık yapmışız bilmiyorum. Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” yanıtını verdi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Ümit Özat, “Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Taraftarlar da oldukça iyiydi” ifadelerini kullandı. Oyunu çirkinleştirenlerden kimi kast ettiği sorulan Özat, “Anlamak isteyen anlar” diyerek sözlerini tamamladı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN CEVAP

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmasının ardından, “Rakibin 10 çift ayakkabısını biz verdik. Nasıl bir saygısızlık yapmışız bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Takımda herhangi bir gerginlik olmadığını söyleyen Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Gerginlik bizde yoktu ama rakipte vardı. Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi. Ankara'daki maçta Babel rakibe çarpıp kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda ben kenardayken bir tekme de bize geldi. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum, futbol oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir. Saygısızlık derken haklı olmak gerekiyor. Kurumlar var ortada. Benim kimseyle bir sorunum yok, olmaz da. Ben takımı yönetip işimi yaptım.”

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, oldukça zorlandığı karşılaşmayı son 15 dakikada bulduğu gollerle 3-1 kazandı. İlgili Haberi Oku

“KÜÇÜK İNSANLARLA UĞRAŞIRSANIZ KÜÇÜK KALIRSINIZ”

Talisca'nın her geçen gün kendisini geliştirdiğini söyleyen Şenol Güneş, “Biz futbol konuşup bu taraflara kayabilirsek, futbol oynayan takımları alkışlayabilirsek gelişim olur. Talisca'nın hatalı maçları da var ama her gün kendini geliştiren bir oyuncuyu tebrik etmek gerekir. Sizi oyun olarak zorlayan bir rakip sizi geliştirir. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” dedi.