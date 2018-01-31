Badou Ndiaye’nin bitmeyen transfer çilesi!
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’e transfer olan Badou Ndiaye’nin çilesi bitmek bilmiyor. Çalışma izni alma konusunda sıkıntı yaşayan Senegalli futbolcunun ülkeden çıkıp tekrar giriş yapması gerekebilir.
Sezon başında Galatasaray’a transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 milyon pound’a Stoke City’nin yolunu tutarken başarılı futbolcu geçici vizeyle İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerinden geçirildi.
Ancak Ndiaye’nin geçici vize yerine çalışma vizesi alması ve bunun için ülkeden çıkış yaptıktan sonra yeniden Premier Lig oyuncusu olarak İngiltere’ye giriş yapması gerekiyor.
Bu nedenle Senegalli futbolcunun Manchester’dan Paris’e gittikten sonra gerekli belgelerle birlikte yeniden Manchester’a gelmesi bekleniyor.
Öte yandan yıldız futbolcunun Stoke City-Watford maçını tribünden izlemesi bekleniyor.