Aubameyang resmen Arsenal’de…

Almanya Ligi'nin dev ekibi Borussia Dortmund, Aubameyang'ın Arsenal'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sezonun ara transfer bombasını İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal patlattı. Topçular, Borussia Dortmund’dan Aubameyang’ı 63.75 milyon Euro karşılığında transfer etti. Almanlar twitter hesabından yıldız oyuncu için teşekkürler mesajı yayınladı.