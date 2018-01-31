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Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i sezon sonuna kadar kiraladı

Transferin son günlerini hızlı geçiren Atiker Konyaspor, transfer döneminin son gününde Volkan Şen'i kadrosuna kattı.
20:1931 Ocak 2018
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Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i sezon sonuna kadar kiraladı

Sezon başında Trabzonspor’a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.

Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.

31 Ocak 2018 Atiker Konyaspor, Samuel Eto`o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Antalyasporluların kendisini anlamasını isteyen Eto'o, futbolun bir aşk gibi olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

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