Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i sezon sonuna kadar kiraladı

Sezon başında Trabzonspor&#8217;a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.. Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t31 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tAtiker Konyaspor, Samuel Eto`o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı\r. \t\t\t\tAtiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Antalyasporluların kendisini anlamasını isteyen Eto'o, futbolun bir aşk gibi olduğunu belirtti.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .