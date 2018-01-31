Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i sezon sonuna kadar kiraladı

Transferin son günlerini hızlı geçiren Atiker Konyaspor, transfer döneminin son gününde Volkan Şen'i kadrosuna kattı.

Sezon başında Trabzonspor’a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.

Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.

Atiker Konyaspor, Samuel Eto`o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Antalyasporluların kendisini anlamasını isteyen Eto'o, futbolun bir aşk gibi olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku