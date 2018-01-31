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Antalyaspor, Souleymane Doukara ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Osmanlıspor'un forveti Souleymane Doukara'yı transfer etti.
22:1331 Ocak 2018
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Antalyaspor, Souleymane Doukara ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Devre arası transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Antalyaspor, Osmanlıspor’da forma giyen Souleymane Doukara’yı transfer etti.

Kırmızı-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Osmanlıspor Kulübü´nde forma giyen forvet Souleymane Doukara ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

Senegalli oyuncu bu sezon Osmanlıspor formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.

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Etiketler
Antalyaspor Osmanlıspor Souleymane Doukara
Son güncelleme: 22:42 | 31.01.2018
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