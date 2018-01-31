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Antalyaspor Samir Nasri’nin sözleşmesini feshetti

Antalyaspor, sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Samir Nasri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
16:1331 Ocak 2018
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Antalyaspor Samir Nasri’nin sözleşmesini feshetti

Antalyaspor sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’den transfer edilen, devre arası kampına katılmayan Samir Nasri ile yolları ayırdı.

Nasri’nin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini dile getiren Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıklayarak, “Samir Nasri’nin sözleşmesini feshettik. Takıma toplam 7 milyon Euro ödeme yaptık, alacağı olan futbolcu kalmadı” ifadelerini kullandı.

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Etiketler
Antalyaspor fesih nasri sözleşme
Son güncelleme: 17:46 | 31.01.2018
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