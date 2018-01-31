Abdülkadir Ömür için 25 milyon euroluk karar!

Trabzonspor'un gençleri Avrupa'nın devlerinin radarına girdi. Yusuf Yazıcı'nın ardından Abdülkadir Ömür'ün talipleri de her geçen gün artıyor. Alman, İspanyol ve İtalyan devlerinin izleme ekiplerinin sezon sonuna kadar genç yıldızı izleteceği ortaya çıktı.

Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’nın ardından kazandığı ikinci yıldız Abdülkadir Ömür’ün talipleri her geçen gün artıyor.

Devre arasında birçok menacerin, “İsteyen çok takım var, yetki verin işi bitirelim” tekliflerini elinin tersiyle iten ve sezon sonunu işaret eden yönetimin, yaz aylarında masada bir hayli terlemesi bekleniyor.

Son Fenerbahçe maçının da yıldızları arasında yer alan başarılı futbolcu için devler sıraya girmiş durumda.

Almanya, İtalya ve İspanya’dan birçok takımın izleme-araştırma ekibinin Abdülkadir’i sezon sonuna kadar düzenli olarak takip edeceği ve raporlar hazırlayacağı belirtildi.

Bu raporlar doğrultusunda da yarışın finalinde Bordo- Mavililer’in kapısı çalınacak. Başkan Muharrem Usta’nın ise pazarlıkları 25 milyon Euro’dan başlatması bekleniyor.

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